Borsa yeni haftaya yüzde 3,5 kayıpla başladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 3,49 azalarak 92.263,97 puana geriledi.
16.03.2020 10:10 | Son Güncelleme: 16.03.2020 10:10
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 3,49 azalarak 92.263,97 puana geriledi.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Borsa İstanbul, Ekonomi
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