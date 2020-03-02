Borsada açığa satış ikinci duyuruya kadar yasaklandı

SPK, cuma günü alınan açığa satış yasağı kararının ikinci duyuruya kadar sürmesine karar verdi.



Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) internet sitesinde bulunan açıklamada, cuma günkü açığa satış yasağı kararı hatırlatılarak, söz konusu yasağa ikinci bir duyuruya kadar devam edilmesine karar verildiği bildirildi.



Açıklamada, "Açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına, gün içinde açığa satış tuşuna basılmadan yapılan ve aynı gün içinde kapatılan pozisyonların da söz konusu yasak kapsamında olduğu hususunda yatırımcıların ve yatırım kuruluşlarının bilgilendirilmesine,



Kurulumuz kararına uyumun kontrol ve takibinde sorumluluğun yatırım kuruluşlarında olduğunun hatırlatılmasına karar verilmiştir.



Kurulumuz Karar Organı'nın 2 Mart 2020 tarihli kararı ile söz konusu tedbirlerin 2 Mart 2020 tarihinden itibaren, ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar, Borsa İstanbul A.Ş pay piyasalarında uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA