26 Kasım 2018, 18:38
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Borsada Değer Kaybeden Hisseler

Borsada Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 20 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çemaş Döküm 1,90 1,99 -4,52 Şok Marketler 10,17 10,59 -3,97 ...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 20 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Çemaş Döküm 1,90 1,99 -4,52
Şok Marketler 10,17 10,59 -3,97
Metro Holding 0,76 0,79 -3,80
İhlas Holding 0,30 0,31 -3,23
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,35 0,36 -2,78
İskenderun Demir Çelik 6,16 6,32 -2,53
Fenerbahçe Futbol 6,68 6,82 -2,05
Soda Sanayii 6,93 7,06 -1,84
Koza Altın 51,50 52,45 -1,81
İpek Doğal Enerji 5,99 6,08 -1,48
Ereğli Demir Çelik 8,03 8,14 -1,35
İş Fin.Kir. 3,20 3,24 -1,23
Galatasaray Sportif 1,20 1,21 -0,83
Anadolu Cam 2,77 2,79 -0,72
Koza Madencilik 7,56 7,60 -0,53
Tekfen Holding 20,26 20,36 -0,49
Çemtaş 6,44 6,47 -0,46
Odaş Elektrik 2,53 2,54 -0,39
Anadolu Efes 20,38 20,44 -0,29
Sasa Polyester 8,99 9,00 -0,11
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Metro Holding,Borsa İstanbul
26 Kasım 2018 Pazartesi 18:38