Borsada Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul
'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 20 hisse
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Çemaş Döküm
|1,90
|1,99
|-4,52
|Şok Marketler
|10,17
|10,59
|-3,97
|Metro Holding
|0,76
|0,79
|-3,80
| İhlas Holding
|0,30
|0,31
|-3,23
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,35
|0,36
|-2,78
| İskenderun Demir Çelik
|6,16
|6,32
|-2,53
| Fenerbahçe Futbol
|6,68
|6,82
|-2,05
|Soda Sanayii
|6,93
|7,06
|-1,84
| Koza Altın
|51,50
|52,45
|-1,81
|İpek Doğal Enerji
|5,99
|6,08
|-1,48
|Ereğli Demir Çelik
|8,03
|8,14
|-1,35
|İş Fin.Kir.
|3,20
|3,24
|-1,23
| Galatasaray Sportif
|1,20
|1,21
|-0,83
|Anadolu Cam
|2,77
|2,79
|-0,72
|Koza Madencilik
|7,56
|7,60
|-0,53
| Tekfen Holding
|20,26
|20,36
|-0,49
|Çemtaş
|6,44
|6,47
|-0,46
|Odaş Elektrik
|2,53
|2,54
|-0,39
|Anadolu Efes
|20,38
|20,44
|-0,29
| Sasa Polyester
|8,99
|9,00
|-0,11
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Metro Holding,Borsa İstanbul
26 Kasım 2018 Pazartesi 18:38