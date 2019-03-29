29 Mart 2019, 19:00
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Borsada Değer Kaybeden Hisseler

Borsada Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 13 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 13 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Tekfen Holding 22,54 22,98 -1,91 Enka İnşaat 4,59 4,67 -1,71 ...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 13 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:


(BIST 100) Değer kaybeden 13 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Tekfen Holding 22,54 22,98 -1,91
Enka İnşaat 4,59 4,67 -1,71
Soda Sanayii 7,50 7,61 -1,45
Enerjisa Enerji 5,16 5,21 -0,96
Turkcell 12,09 12,20 -0,90
Emlak Konut GMYO 1,53 1,54 -0,65
Tüpraş 124,80 125,50 -0,56
Çelebi 68,30 68,65 -0,51
Ereğli Demir Çelik 9,12 9,16 -0,44
Türk Traktör 30,70 30,80 -0,32
Polisan Holding 3,18 3,19 -0,31
Parsan 9,00 9,02 -0,22
Anadolu Efes 17,51 17,53 -0,11
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş, ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş, Borsa İstanbul, Ekonomi
Kaynak: AA