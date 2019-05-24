24.05.2019 18:41
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Borsada değer kaybeden hisseler

Borsada değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 8 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 8 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Bim Mağazalar 73,50 74,80 -1,74 Soda Sanayii 7,36 7,42 -0,81 ...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 8 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kaybeden 8 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Bim Mağazalar 73,50 74,80 -1,74
Soda Sanayii 7,36 7,42 -0,81
Turkcell 11,37 11,46 -0,79
Şok Marketler 7,89 7,95 -0,75
Kerevitaş Gıda 1,54 1,55 -0,65
Bera Holding 1,77 1,78 -0,56
Kordsa Teknik Tekstil 12,05 12,06 -0,08
Ege Endüstri 424,70 425,00 -0,07
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Soda Sanayii, Borsa İstanbul, Ekonomi
Kaynak: AA