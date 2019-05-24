Borsada değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul
'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 8 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 8 hisse
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
| Bim Mağazalar
|73,50
|74,80
|-1,74
|Soda Sanayii
|7,36
|7,42
|-0,81
|Turkcell
|11,37
|11,46
|-0,79
|Şok Marketler
|7,89
|7,95
|-0,75
| Kerevitaş Gıda
|1,54
|1,55
|-0,65
|Bera Holding
|1,77
|1,78
|-0,56
| Kordsa Teknik Tekstil
|12,05
|12,06
|-0,08
| Ege Endüstri
|424,70
|425,00
|-0,07
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Soda Sanayii
, Borsa İstanbul
, Ekonomi
Kaynak: AA