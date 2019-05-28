28.05.2019 18:35
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Borsada değer kaybeden hisseler

Borsada değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 13 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 13 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Beşiktaş Futbol Yat. 1,33 1,36 -2,21 T.S.K.B.

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 13 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 13 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Beşiktaş Futbol Yat. 1,33 1,36 -2,21
T.S.K.B. 0,67 0,68 -1,47
Sasa Polyester 5,99 6,07 -1,32
Trabzonspor Sportif 0,85 0,86 -1,16
Bera Holding 1,72 1,74 -1,15
Şekerbank 0,90 0,91 -1,10
HALKBANK 5,31 5,36 -0,93
Enka İnşaat 5,15 5,19 -0,77
Soda Sanayii 7,23 7,28 -0,69
Ege Endüstri 435,00 436,60 -0,37
Trakya Cam 2,84 2,85 -0,35
Tümosan Motor ve Traktör 3,70 3,71 -0,27
Yataş 3,82 3,83 -0,26
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Futbol, Beşiktaş, Borsa İstanbul, Ekonomi
Kaynak: AA