17.06.2019 18:41
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Borsada değer kaybeden hisseler

Borsada değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 13 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 13 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,35 0,36 -2,78 İş Fin.

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 13 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kaybeden 13 hisse Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,350,36-2,78
İş Fin.Kir.4,404,51-2,44
İhlas Holding0,420,43-2,33
Ülker Bisküvi19,4219,60-0,92
Sasa Polyester6,416,47-0,90
Mavi Giyim34,6634,86-0,57
Fenerbahçe Futbol7,227,26-0,55
Ereğli Demir Çelik7,357,38-0,41
Türk Traktör28,7028,80-0,35
TAV Havalimanları26,4026,46-0,23
Koza Altın50,0050,10-0,20
Kordsa Teknik Tekstil12,1012,11-0,08
Turkcell12,3912,40-0,08
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Borsa İstanbul, Ekonomi

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