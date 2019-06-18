Borsada değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 11 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 11 hisse
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İş Fin.Kir.
|4,12
|4,40
|-6,36
|Tat Gıda
|4,45
|4,54
|-1,98
|Metro Holding
|1,00
|1,02
|-1,96
|Koza Madencilik
|7,73
|7,85
|-1,53
|Karsan Otomotiv
|1,23
|1,24
|-0,81
|Park Elek.Madencilik
|2,31
|2,32
|-0,43
|Çemtaş
|5,39
|5,41
|-0,37
|Global Yat. Holding
|3,07
|3,08
|-0,32
|Petkim
|5,10
|5,11
|-0,20
|Enerjisa Enerji
|5,34
|5,35
|-0,19
|Fenerbahçe Futbol
|7,21
|7,22
|-0,14
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)