18.06.2019 18:43
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Borsada değer kaybeden hisseler

Borsada değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 11 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 11 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İş Fin.

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 11 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kaybeden 11 hisseKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
İş Fin.Kir.4,124,40-6,36
Tat Gıda4,454,54-1,98
Metro Holding1,001,02-1,96
Koza Madencilik7,737,85-1,53
Karsan Otomotiv1,231,24-0,81
Park Elek.Madencilik2,312,32-0,43
Çemtaş5,395,41-0,37
Global Yat. Holding3,073,08-0,32
Petkim5,105,11-0,20
Enerjisa Enerji5,345,35-0,19
Fenerbahçe Futbol7,217,22-0,14
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Borsa İstanbul, Ekonomi

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