01.07.2019 18:35
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Borsada değer kaybeden hisseler

Borsada değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 12 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 12 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Pegasus 43,80 45,60 -3,95 Arçelik 18,83 19,45 -3,19 ...

Borsa İstanbul 'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 12 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kaybeden 12 hisseKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Pegasus43,8045,60-3,95
Arçelik18,8319,45-3,19
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,350,36-2,78
TAV Havalimanları26,3027,00-2,59
İttifak Holding6,256,40-2,34
Ford Otosan61,2062,50-2,08
Tukaş5,035,11-1,57
Vestel12,2112,36-1,21
Çelebi99,05100,00-0,95
Koza Altın52,4552,85-0,76
Aksa9,209,25-0,54
Verusa Holding18,0018,05-0,28
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Borsa İstanbul , Arçelik A.Ş. , Pegasus , Ekonomi

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