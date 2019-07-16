16.07.2019 18:49
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Borsada değer kaybeden hisseler

Borsada değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 19 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 19 hisse senedi Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Işıklar Enerji Yapı Hol.

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 19 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kaybeden 19 hisse senedi Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,34 0,35 -2,86
Anadolu Efes 19,31 19,83 -2,62
Kerevitaş Gıda 1,94 1,99 -2,51
Tukaş 4,03 4,12 -2,18
Akbank 7,15 7,29 -1,92
Garanti Bankası 9,10 9,26 -1,73
Kordsa Teknik Tekstil 11,81 12,00 -1,58
Parsan 14,34 14,53 -1,31
Çelebi 91,80 93,00 -1,29
Vakıflar Bankası 4,66 4,71 -1,06
Metro Holding 0,94 0,95 -1,05
Çemtaş 5,80 5,86 -1,02
Vestel 9,70 9,79 -0,92
Mavi Giyim 40,68 41,00 -0,78
MLP Sağlık 10,36 10,42 -0,58
Koza Madencilik 6,19 6,22 -0,48
Anadolu Grubu Holding 10,55 10,60 -0,47
Sasa Polyester 6,19 6,20 -0,16
Verusa Holding 14,80 14,82 -0,13

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Borsa İstanbul, Ekonomi

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