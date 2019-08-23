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Borsada değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 16 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 16 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İhlas Holding 0,51 0,53 -3,77 İhlas Gayrimenkul 0,82 0,85 -3,53 ...

23.08.2019 18:42 Borsada değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 16 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kaybeden 16 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İhlas Holding 0,51 0,53 -3,77
İhlas Gayrimenkul 0,82 0,85 -3,53
Yataş 5,29 5,41 -2,22
Tüpraş 132,00 134,00 -1,49
Gentaş 1,35 1,37 -1,46
İndeks Bilgisayar 7,31 7,41 -1,35
Gübre Fabrik. 4,06 4,11 -1,22
İş Fin.Kir. 2,10 2,12 -0,94
Odaş Elektrik 1,40 1,41 -0,71
İpek Doğal Enerji 5,84 5,88 -0,68
Park Elek.Madencilik 3,01 3,03 -0,66
Arçelik 17,10 17,19 -0,52
Koza Madencilik 8,13 8,17 -0,49
Türk Hava Yolları 11,19 11,24 -0,44
Kordsa Teknik Tekstil 11,64 11,65 -0,09
Hektaş 14,74 14,75 -0,07
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, İhlas Holding, İhlas, Ekonomi

Kaynak: AA

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