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Borsada değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 12 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 12 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Anadolu Efes 24,50 25,58 -4,22 Parsan 13,86 14,33 -3,28 ...

02.09.2019 18:38 Borsada değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 12 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kaybeden 12 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Anadolu Efes 24,50 25,58 -4,22
Parsan 13,86 14,33 -3,28
MLP Sağlık 13,57 13,87 -2,16
Koza Madencilik 8,02 8,18 -1,96
İpek Doğal Enerji 5,98 6,09 -1,81
Koza Altın 67,35 68,40 -1,54
Kerevitaş Gıda 2,25 2,28 -1,32
Beşiktaş Futbol Yat. 1,55 1,57 -1,27
Tukaş 4,10 4,13 -0,73
Bim Mağazalar 46,68 47,02 -0,72
Fenerbahçe Futbol 9,15 9,20 -0,54
Enka İnşaat 5,78 5,80 -0,34
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Anadolu Efes, Futbol, Koza, Ekonomi

Kaynak: AA

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