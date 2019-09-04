Borsada değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 18 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 18 hisse
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,38
|0,40
|-5,00
|Tekfen Holding
|20,38
|21,20
|-3,87
|Tukaş
|4,19
|4,32
|-3,01
|İhlas Holding
|0,50
|0,51
|-1,96
| Alarko Holding
|4,22
|4,29
|-1,63
| Koza Madencilik
|8,03
|8,15
|-1,47
|İpek Doğal Enerji
|6,16
|6,24
|-1,28
|Fenerbahçe Futbol
|9,07
|9,18
|-1,20
|Arçelik
|17,38
|17,55
|-0,97
|Trakya Cam
|2,63
|2,65
|-0,75
|Anadolu Cam
|2,70
|2,72
|-0,74
|Ford Otosan
|59,80
|60,15
|-0,58
|Enka İnşaat
|5,71
|5,74
|-0,52
|TAV Havalimanları
|23,66
|23,78
|-0,50
|Aksa Enerji
|2,73
|2,74
|-0,36
|Alarko GMYO
|43,90
|44,00
|-0,23
|Türk Hava Yolları
|11,49
|11,51
|-0,17
|Koza Altın
|67,90
|68,00
|-0,15
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)