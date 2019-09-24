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Borsada değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 10 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 10 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,41 0,43 -4,65 Netaş Telekom.

24.09.2019 18:38Borsada değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 10 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 10 hisseKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,410,43-4,65
Netaş Telekom.9,309,53-2,41
Türk Telekom5,715,84-2,23
Fenerbahçe Futbol12,8613,12-1,98
Gözde Girişim3,483,53-1,42
Konya Çimento205,50207,90-1,15
Hektaş15,5415,72-1,15
Koza Altın65,6066,00-0,61
Bim Mağazalar49,1649,40-0,49
TAV Havalimanları22,9423,04-0,43
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Netaş, Ekonomi

Kaynak: AA

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