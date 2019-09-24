Borsada değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 10 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 10 hisse
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,41
|0,43
|-4,65
| Netaş Telekom.
|9,30
|9,53
|-2,41
|Türk Telekom
|5,71
|5,84
|-2,23
|Fenerbahçe Futbol
|12,86
|13,12
|-1,98
|Gözde Girişim
|3,48
|3,53
|-1,42
|Konya Çimento
|205,50
|207,90
|-1,15
|Hektaş
|15,54
|15,72
|-1,15
|Koza Altın
|65,60
|66,00
|-0,61
|Bim Mağazalar
|49,16
|49,40
|-0,49
|TAV Havalimanları
|22,94
|23,04
|-0,43
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)