Borsada değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 13 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 13 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|TAV Havalimanları
|23,72
|24,14
|-1,74
|İttifak Holding
|3,90
|3,94
|-1,02
|Emlak Konut GMYO
|1,19
|1,20
|-0,83
|Yataş
|5,77
|5,81
|-0,69
|Bim Mağazalar
|47,64
|47,90
|-0,54
|İskenderun Demir Çelik
|6,03
|6,06
|-0,50
|Otokar
|125,00
|125,60
|-0,48
|Tüpraş
|121,20
|121,70
|-0,41
|Enka İnşaat
|5,70
|5,72
|-0,35
|Coca Cola İçecek
|29,70
|29,80
|-0,34
|Türk Traktör
|38,58
|38,70
|-0,31
|Doğuş Otomotiv
|6,62
|6,64
|-0,30
|Ereğli Demir Çelik
|6,66
|6,67
|-0,15
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)