Haberler » Ekonomi » Borsada değer kaybeden hisseler

Borsada değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 13 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 13 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) TAV Havalimanları 23,72 24,14 -1,74 İttifak Holding 3,90 3,94 -1,02 ...

15.10.2019 18:41Borsada değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 13 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 13 hisseSon FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
TAV Havalimanları23,7224,14-1,74
İttifak Holding3,903,94-1,02
Emlak Konut GMYO1,191,20-0,83
Yataş5,775,81-0,69
Bim Mağazalar47,6447,90-0,54
İskenderun Demir Çelik6,036,06-0,50
Otokar125,00125,60-0,48
Tüpraş121,20121,70-0,41
Enka İnşaat5,705,72-0,35
Coca Cola İçecek29,7029,80-0,34
Türk Traktör38,5838,70-0,31
Doğuş Otomotiv6,626,64-0,30
Ereğli Demir Çelik6,666,67-0,15
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

İttifak Holding, Borsa İstanbul, Yataş, Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
19:13 ABD'nin yaptırım kartının etkisi ne olacak?
18:43 Manisa'da 'Beyaz altın' hasadı başladı
18:41 Borsada değer kaybeden hisseler
18:40 Borsa şirketlerinin piyasa değeri
18:37 Borsada günlük işlemler (2)
18:36 Borsada şehir endekslerinin değişimi
18:36 Borsada endekslerin değişimi
15.10.2019 19:20:48