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Borsada değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 12 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 12 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Sasa Polyester 6,32 6,85 -7,74 Metro Holding 2,20 2,32 -5,17 ...

04.11.2019 20:18Borsada değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 12 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kaybeden 12 hisseSon FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Sasa Polyester6,326,85-7,74
Metro Holding2,202,32-5,17
İhlas Gayrimenkul0,710,73-2,74
Alarko Holding4,634,76-2,73
Doğuş Otomotiv8,088,25-2,06
Şok Marketler9,289,41-1,38
Çelebi96,0096,80-0,83
Turkcell12,3312,40-0,56
Pegasus63,4063,65-0,39
Kordsa Teknik Tekstil11,5811,62-0,34
Bera Holding3,173,18-0,31
Mavi Giyim45,2045,24-0,09
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Sasa Polyester, Borsa İstanbul, Metro Holding, Ekonomi

Kaynak: AA

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