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Borsada değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 14 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 14 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Metro Holding 1,53 1,85 -17,30 Enerjisa Enerji 7,14 7,31 -2,33 ...

18.11.2019 18:36 | Son Güncelleme: 18.11.2019 18:36Borsada değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 14 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kaybeden 14 hisseSon FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Metro Holding1,531,85-17,30
Enerjisa Enerji7,147,31-2,33
Polisan Holding2,682,72-1,47
Tümosan Motor ve Traktör5,405,47-1,28
İttifak Holding3,823,86-1,04
Alarko Holding4,844,88-0,82
Deva Holding8,008,06-0,74
İş Fin.Kir.2,732,75-0,73
Doğan Holding1,671,68-0,60
Koza Altın77,0077,45-0,58
Ege Endüstri483,10485,00-0,39
Alarko GMYO58,7058,85-0,25
Doğuş Otomotiv9,399,41-0,21
MLP Sağlık14,7614,77-0,07
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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