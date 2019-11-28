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Borsada değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 11 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 11 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) MLP Sağlık 15,19 15,47 -1,81 TAV Havalimanları 27,06 27,32 -0,95 ...

28.11.2019 19:16 | Son Güncelleme: 28.11.2019 19:16Borsada değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 11 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kaybeden 11 hisseSon FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
MLP Sağlık15,1915,47-1,81
TAV Havalimanları27,0627,32-0,95
Pegasus73,7074,35-0,87
Anadolu Cam3,583,61-0,83
Park Elek.Madencilik2,952,97-0,67
Alarko Holding4,934,96-0,60
Aksa12,1412,20-0,49
Yapı ve Kredi Bank.2,422,43-0,41
Aksa Enerji3,573,58-0,28
Türk Telekom6,826,83-0,15
Ege Endüstri472,10472,70-0,13
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Anadolu Cam, Pegasus, Aksa, Ekonomi

Kaynak: AA

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