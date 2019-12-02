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Borsada değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 7 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 7 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) MLP Sağlık 15,30 15,47 -1,10 Turkcell 13,44 13,56 -0,88 Tüpraş...

02.12.2019 18:48 | Son Güncelleme: 02.12.2019 18:48Borsada değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 7 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 7 hisseSon FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
MLP Sağlık15,3015,47-1,10
Turkcell13,4413,56-0,88
Tüpraş123,00123,90-0,73
Akbank7,747,77-0,39
Gübre Fabrik.6,806,82-0,29
Tekfen Holding18,8818,90-0,11
Ülker Bisküvi21,6421,66-0,09
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Borsa İstanbul, Tüpraş, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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