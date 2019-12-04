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Borsada değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 17 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 17 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) MLP Sağlık 14,92 15,28 -2,36 Koç Holding 19,89 20,16 -1,34 ...

04.12.2019 19:00 | Son Güncelleme: 04.12.2019 19:00Borsada değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 17 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kaybeden 17 hisseSon FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
MLP Sağlık14,9215,28-2,36
Koç Holding19,8920,16-1,34
Koza Altın75,9076,90-1,30
Coca Cola İçecek34,5434,92-1,09
Doğuş Otomotiv9,239,32-0,97
Arçelik20,2220,40-0,88
Gözde Girişim4,054,08-0,74
İş Fin.Kir.2,862,88-0,69
Türk Telekom6,926,96-0,57
Çemtaş7,867,90-0,51
Enerjisa Enerji7,147,17-0,42
Pegasus73,8574,15-0,40
Beşiktaş Futbol Yat.3,103,11-0,32
Anadolu Efes21,5421,60-0,28
Ülker Bisküvi21,4621,50-0,19
Bim Mağazalar45,3645,42-0,13
Anadolu Grubu Holding16,6116,62-0,06
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Koç Holding, Koza Altın, Coca Cola, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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