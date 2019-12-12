Haberler » Ekonomi » Borsada değer kaybeden hisseler - Ekonomi

Borsada değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 14 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 14 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Verusa Holding 16,59 18,40 -9,84 Odaş Elektrik 2,08 2,13 -2,35 ...

12.12.2019 18:40 | Son Güncelleme: 12.12.2019 18:40Borsada değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 14 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 14 hisse Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Verusa Holding16,5918,40-9,84
Odaş Elektrik2,082,13-2,35
Vestel12,7512,96-1,62
Mavi Giyim49,0049,80-1,61
Karsan Otomotiv1,521,54-1,30
İş Fin.Kir.3,123,16-1,27
Bera Holding3,663,70-1,08
Doğan Holding1,891,91-1,05
Pegasus81,0581,70-0,80
Metro Holding1,321,33-0,75
Çemaş Döküm1,491,50-0,67
Kerevitaş Gıda3,083,10-0,65
Ege Endüstri519,30522,00-0,52
Koza Altın75,6576,00-0,46
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Karsan Otomotiv, Borsa İstanbul, Vestel, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

19:42 SPK haftalık bülteni - Ekonomi
19:20 Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği 17. Girişimcilik Günleri - Ekonomi
18:40 Borsada değer kaybeden hisseler - Ekonomi
18:40 Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Ekonomi
18:38 Borsada en çok değer kazanan hisseler - Ekonomi
18:14 Merkez Bankası'nın faiz indirimi sonrası Borsa İstanbul rekor kırdı - Ekonomi
17:59 İBB hizmetlerine yüzde 15 zam! 2020'de geçerli olacak - Ekonomi
17:34 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu müjdeyi verdi: Üniversite öğrencilerine eğitim desteği başlıyor - Ekonomi
16:57 Almanya'nın 10. Cumhurbaşkanı Wulff: ABD ve Çin'le rekabet için AB şart - Ekonomi
15:20 Kahramanmaraş'ta özel bir bakımevinde çekilen görüntüler, vicdanları sızlattı - Ekonomi
12.12.2019 20:16:48