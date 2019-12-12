Borsada değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 14 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 14 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Verusa Holding
|16,59
|18,40
|-9,84
|Odaş Elektrik
|2,08
|2,13
|-2,35
|Vestel
|12,75
|12,96
|-1,62
|Mavi Giyim
|49,00
|49,80
|-1,61
|Karsan Otomotiv
|1,52
|1,54
|-1,30
|İş Fin.Kir.
|3,12
|3,16
|-1,27
|Bera Holding
|3,66
|3,70
|-1,08
|Doğan Holding
|1,89
|1,91
|-1,05
|Pegasus
|81,05
|81,70
|-0,80
|Metro Holding
|1,32
|1,33
|-0,75
|Çemaş Döküm
|1,49
|1,50
|-0,67
|Kerevitaş Gıda
|3,08
|3,10
|-0,65
|Ege Endüstri
|519,30
|522,00
|-0,52
|Koza Altın
|75,65
|76,00
|-0,46
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)