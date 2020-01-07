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Borsada değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 11 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 11 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Klimasan Klima 18,30 19,15 -4,44 Arçelik 21,02 21,38 -1,68 ...

07.01.2020 18:48 | Son Güncelleme: 07.01.2020 18:48 Borsada değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 11 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kaybeden 11 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Klimasan Klima 18,30 19,15 -4,44
Arçelik 21,02 21,38 -1,68
Aksigorta 6,12 6,20 -1,29
Pegasus 79,40 80,20 -1,00
Anadolu Hayat Emek. 6,50 6,56 -0,91
Koç Holding 19,93 20,08 -0,75
Logo Yazılım 56,20 56,50 -0,53
Tüpraş 122,80 123,40 -0,49
Koza Madencilik 10,66 10,71 -0,47
İpek Doğal Enerji 9,15 9,17 -0,22
Alkim Kimya 37,18 37,26 -0,21
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş, Borsa İstanbul, Arçelik A.Ş., Ekonomi

Kaynak: AA

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