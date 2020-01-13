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Borsada değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 10 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 10 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Ülker Bisküvi 24,60 24,94 -1,36 Logo Yazılım 56,55 57,30 -1,31 ...

13.01.2020 18:50 | Son Güncelleme: 13.01.2020 18:50Borsada değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 10 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kaybeden 10 hisseSon FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Ülker Bisküvi24,6024,94-1,36
Logo Yazılım56,5557,30-1,31
Eczacıbaşı İlaç3,893,92-0,77
Gözde Girişim5,365,40-0,74
Alarko GMYO95,4596,05-0,62
Tofaş Oto. Fab.26,8627,02-0,59
Bim Mağazalar48,3048,56-0,54
Gübre Fabrik.8,828,85-0,34
Turkcell14,4614,49-0,21
Eczacıbaşı Yatırım10,5410,56-0,19
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Eczacıbaşı Topluluğu, Borsa İstanbul, Ülker Bisküvi, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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