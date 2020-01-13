Borsada değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 10 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 10 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Ülker Bisküvi
|24,60
|24,94
|-1,36
|Logo Yazılım
|56,55
|57,30
|-1,31
|Eczacıbaşı İlaç
|3,89
|3,92
|-0,77
|Gözde Girişim
|5,36
|5,40
|-0,74
|Alarko GMYO
|95,45
|96,05
|-0,62
|Tofaş Oto. Fab.
|26,86
|27,02
|-0,59
|Bim Mağazalar
|48,30
|48,56
|-0,54
|Gübre Fabrik.
|8,82
|8,85
|-0,34
|Turkcell
|14,46
|14,49
|-0,21
|Eczacıbaşı Yatırım
|10,54
|10,56
|-0,19
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)