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Borsada değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 13 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 13 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Anadolu Cam 4,40 4,50 -2,22 Brisa 9,62 9,81 -1,94 MLP Sağlık...

04.02.2020 18:38 | Son Güncelleme: 04.02.2020 18:38Borsada değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 13 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 13 hisseSon FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Anadolu Cam4,404,50-2,22
Brisa9,629,81-1,94
MLP Sağlık17,7818,02-1,33
Soda Sanayii6,386,46-1,24
İş Y. Men. Değ.5,065,12-1,17
Gözde Girişim4,975,02-1,00
Trakya Cam4,084,11-0,73
Otokar158,70159,70-0,63
Odaş Elektrik2,182,19-0,46
Deva Holding11,1011,15-0,45
Koza Altın78,3578,55-0,25
Enka İnşaat6,926,93-0,14
Ege Endüstri712,30713,00-0,10
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Soda Sanayii, Anadolu Cam, BRİSA, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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