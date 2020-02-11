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Borsada değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 17 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 17 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çemtaş 8,64 9,25 -6,59 Yapı ve Kredi Bank.

11.02.2020 18:42 | Son Güncelleme: 11.02.2020 18:42Borsada değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 17 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 17 hisseSon FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Çemtaş8,649,25-6,59
Yapı ve Kredi Bank.3,013,13-3,83
Bursa Çimento4,865,00-2,80
Kartonsan468,50478,80-2,15
Anadolu Efes24,4224,80-1,53
Bizim Mağazaları10,6810,80-1,11
Arçelik20,7020,90-0,96
Good-Year5,105,14-0,78
Ülker Bisküvi23,1223,30-0,77
Enka İnşaat6,566,61-0,76
Klimasan Klima20,7620,90-0,67
Vakıflar Bankası6,306,34-0,63
Şok Marketler9,859,91-0,61
Doğan Holding1,951,96-0,51
Aksigorta6,496,51-0,31
Yataş9,049,06-0,22
Brisa10,0410,06-0,20
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Yapı Kredi Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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