Borsada değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 17 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 17 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Çemtaş
|8,64
|9,25
|-6,59
|Yapı ve Kredi Bank.
|3,01
|3,13
|-3,83
|Bursa Çimento
|4,86
|5,00
|-2,80
|Kartonsan
|468,50
|478,80
|-2,15
|Anadolu Efes
|24,42
|24,80
|-1,53
|Bizim Mağazaları
|10,68
|10,80
|-1,11
|Arçelik
|20,70
|20,90
|-0,96
|Good-Year
|5,10
|5,14
|-0,78
|Ülker Bisküvi
|23,12
|23,30
|-0,77
|Enka İnşaat
|6,56
|6,61
|-0,76
|Klimasan Klima
|20,76
|20,90
|-0,67
|Vakıflar Bankası
|6,30
|6,34
|-0,63
|Şok Marketler
|9,85
|9,91
|-0,61
|Doğan Holding
|1,95
|1,96
|-0,51
|Aksigorta
|6,49
|6,51
|-0,31
|Yataş
|9,04
|9,06
|-0,22
|Brisa
|10,04
|10,06
|-0,20
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)