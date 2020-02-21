Borsada değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 10 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 10 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Coca Cola İçecek
|45,28
|47,74
|-5,15
|Tekfen Holding
|17,05
|17,61
|-3,18
|Ülker Bisküvi
|22,40
|22,60
|-0,88
|Turkcell
|14,47
|14,59
|-0,82
|Mavi Giyim
|59,70
|60,05
|-0,58
|TAV Havalimanları
|24,88
|25,00
|-0,48
|İş Bankası (C)
|6,47
|6,50
|-0,46
|Çelebi
|89,55
|89,85
|-0,33
|Otokar
|159,20
|159,70
|-0,31
|Bizim Mağazaları
|9,25
|9,26
|-0,11
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)