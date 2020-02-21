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Borsada değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 10 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 10 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Coca Cola İçecek 45,28 47,74 -5,15 Tekfen Holding 17,05 17,61 -3,18 ...

21.02.2020 18:40 | Son Güncelleme: 21.02.2020 18:40Borsada değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 10 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kaybeden 10 hisse Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Coca Cola İçecek45,2847,74-5,15
Tekfen Holding17,0517,61-3,18
Ülker Bisküvi22,4022,60-0,88
Turkcell14,4714,59-0,82
Mavi Giyim59,7060,05-0,58
TAV Havalimanları24,8825,00-0,48
İş Bankası (C)6,476,50-0,46
Çelebi89,5589,85-0,33
Otokar159,20159,70-0,31
Bizim Mağazaları9,259,26-0,11
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş, Borsa İstanbul, Coca Cola, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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