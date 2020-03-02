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Borsada değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 14 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 14 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Eczacıbaşı Yatırım 11,63 12,00 -3,08 Ege Endüstri 650,10 667,50 -2,61...

02.03.2020 18:46 | Son Güncelleme: 02.03.2020 18:46Borsada değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 14 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kaybeden 14 hisseSon FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Eczacıbaşı Yatırım11,6312,00-3,08
Ege Endüstri650,10667,50-2,61
Arçelik18,2418,58-1,83
Bim Mağazalar47,2048,04-1,75
Aksa7,817,90-1,14
Enka İnşaat6,366,43-1,09
Kordsa Teknik Tekstil13,8413,93-0,65
Coca Cola İçecek44,8845,10-0,49
Koza Madencilik11,2611,30-0,35
Bizim Mağazaları8,938,96-0,33
Turkcell13,8213,84-0,14
Klimasan Klima18,8118,83-0,11
TAV Havalimanları20,3420,36-0,10
Tofaş Oto. Fab.26,5426,56-0,08
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Ege Endüstri Ve Ticaret A.Ş, Eczacıbaşı Topluluğu, Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

2.03.2020 20:14:35