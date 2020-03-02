Borsada değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 14 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 14 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Eczacıbaşı Yatırım
|11,63
|12,00
|-3,08
|Ege Endüstri
|650,10
|667,50
|-2,61
|Arçelik
|18,24
|18,58
|-1,83
|Bim Mağazalar
|47,20
|48,04
|-1,75
|Aksa
|7,81
|7,90
|-1,14
|Enka İnşaat
|6,36
|6,43
|-1,09
|Kordsa Teknik Tekstil
|13,84
|13,93
|-0,65
|Coca Cola İçecek
|44,88
|45,10
|-0,49
|Koza Madencilik
|11,26
|11,30
|-0,35
|Bizim Mağazaları
|8,93
|8,96
|-0,33
|Turkcell
|13,82
|13,84
|-0,14
|Klimasan Klima
|18,81
|18,83
|-0,11
|TAV Havalimanları
|20,34
|20,36
|-0,10
|Tofaş Oto. Fab.
|26,54
|26,56
|-0,08
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)