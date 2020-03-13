Borsada değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 19 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Eczacıbaşı Yatırım 9,81 10,90 -10,00 Eczacıbaşı İlaç 4,06 4,51 -9,98...
13.03.2020 19:08 | Son Güncelleme: 13.03.2020 19:08
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 19 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Eczacıbaşı Yatırım
|9,81
|10,90
|-10,00
|Eczacıbaşı İlaç
|4,06
|4,51
|-9,98
|Deva Holding
|9,57
|10,63
|-9,97
|Logo Yazılım
|56,25
|62,00
|-9,27
|Ford Otosan
|62,75
|66,15
|-5,14
|Tofaş Oto. Fab.
|21,50
|22,40
|-4,02
|Bim Mağazalar
|50,45
|52,25
|-3,44
|Tat Gıda
|5,70
|5,90
|-3,39
|Aksigorta
|5,16
|5,32
|-3,01
|Anadolu Hayat Emek.
|7,26
|7,46
|-2,68
|MLP Sağlık
|13,41
|13,75
|-2,47
|Turkcell
|12,75
|13,07
|-2,45
|Mavi Giyim
|42,00
|43,00
|-2,33
|Çimsa
|6,77
|6,89
|-1,74
|Ereğli Demir Çelik
|8,04
|8,15
|-1,35
|Kerevitaş Gıda
|2,92
|2,95
|-1,02
|Şok Marketler
|7,75
|7,82
|-0,90
|Bizim Mağazaları
|7,83
|7,88
|-0,63
|Adana Çimento (A)
|7,44
|7,47
|-0,40
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Etiketler : Eczacıbaşı Topluluğu, Borsa İstanbul, Ekonomi
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