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Borsada değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 19 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Eczacıbaşı Yatırım 9,81 10,90 -10,00 Eczacıbaşı İlaç 4,06 4,51 -9,98...

13.03.2020 19:08 | Son Güncelleme: 13.03.2020 19:08
Borsada değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 19 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Eczacıbaşı Yatırım9,8110,90-10,00
Eczacıbaşı İlaç4,064,51-9,98
Deva Holding9,5710,63-9,97
Logo Yazılım56,2562,00-9,27
Ford Otosan62,7566,15-5,14
Tofaş Oto. Fab.21,5022,40-4,02
Bim Mağazalar50,4552,25-3,44
Tat Gıda5,705,90-3,39
Aksigorta5,165,32-3,01
Anadolu Hayat Emek.7,267,46-2,68
MLP Sağlık13,4113,75-2,47
Turkcell12,7513,07-2,45
Mavi Giyim42,0043,00-2,33
Çimsa6,776,89-1,74
Ereğli Demir Çelik8,048,15-1,35
Kerevitaş Gıda2,922,95-1,02
Şok Marketler7,757,82-0,90
Bizim Mağazaları7,837,88-0,63
Adana Çimento (A)7,447,47-0,40

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler : Eczacıbaşı Topluluğu, Borsa İstanbul, Ekonomi

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