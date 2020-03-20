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Borsada değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 14 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 14 hisse senedi Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Klimasan Klima 10,55 11,21 -5,89 Bim Mağazalar 49,82...

20.03.2020 18:54 | Son Güncelleme: 20.03.2020 18:54
Borsada değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 14 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kaybeden 14 hisse senediKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Klimasan Klima10,5511,21-5,89
Bim Mağazalar49,8252,20-4,56
Koç Holding13,2613,88-4,47
Akbank5,525,68-2,82
Erbosan14,8715,14-1,78
Garanti Bankası7,467,58-1,58
İş GMYO1,291,31-1,53
Anadolu Cam2,482,51-1,20
Yapı ve Kredi Bank.1,881,90-1,05
Adana Çimento (A)6,806,87-1,02
Sabancı Holding7,537,60-0,92
Trakya Cam2,562,58-0,78
Koza Altın51,6051,95-0,67
Enerjisa Enerji6,786,80-0,29

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler : KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş, Borsa İstanbul, Ekonomi

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