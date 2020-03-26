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Borsada değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 8 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 8 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Gübre Fabrikaları 15,31 15,69 -2,42 İskenderun Demir Çelik 6,36...

26.03.2020 18:50 | Son Güncelleme: 26.03.2020 18:50
Borsada değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 8 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 8 hisseSon FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Gübre Fabrikaları15,3115,69-2,42
İskenderun Demir Çelik6,366,46-1,55
Anadolu Efes18,7819,05-1,42
Hektaş10,1210,25-1,27
Ereğli Demir Çelik7,637,70-0,91
Coca Cola İçecek36,7837,00-0,59
Ford Otosan48,7048,90-0,41
Ülker Bisküvi19,3619,37-0,05
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler: Gübre Fabrikaları, Borsa İstanbul, Anadolu Efes, İsdemir, Ekonomi

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