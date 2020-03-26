Borsada değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 8 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 8 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Gübre Fabrikaları 15,31 15,69 -2,42 İskenderun Demir Çelik 6,36...
26.03.2020 18:50 | Son Güncelleme: 26.03.2020 18:50
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 8 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
|(BIST 100) Değer kaybeden 8 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Gübre Fabrikaları
|15,31
|15,69
|-2,42
|İskenderun Demir Çelik
|6,36
|6,46
|-1,55
|Anadolu Efes
|18,78
|19,05
|-1,42
|Hektaş
|10,12
|10,25
|-1,27
|Ereğli Demir Çelik
|7,63
|7,70
|-0,91
|Coca Cola İçecek
|36,78
|37,00
|-0,59
|Ford Otosan
|48,70
|48,90
|-0,41
|Ülker Bisküvi
|19,36
|19,37
|-0,05
Kaynak: AA
Etiketler: Gübre Fabrikaları, Borsa İstanbul, Anadolu Efes, İsdemir, Ekonomi