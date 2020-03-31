Borsada değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 8 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 8 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İş Yatırım Menkul Değerler 4,03 4,23 -4,73 Mavi Giyim 33,58 34,00...
31.03.2020 18:46 | Son Güncelleme: 31.03.2020 18:46
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 8 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
|(BIST 100) Değer kaybeden 8 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İş Yatırım Menkul Değerler
|4,03
|4,23
|-4,73
|Mavi Giyim
|33,58
|34,00
|-1,24
|Koza Altın
|61,35
|61,80
|-0,73
|Turkcell
|12,32
|12,40
|-0,65
|Migros Ticaret
|22,66
|22,80
|-0,61
|Adana Çimento (A)
|7,10
|7,14
|-0,56
|Eczacıbaşı Yatırım
|10,13
|10,17
|-0,39
|Tofaş Oto. Fabrikaları
|16,45
|16,50
|-0,30
Kaynak: AA
Etiketler: Borsa İstanbul, Koza Altın, Ekonomi