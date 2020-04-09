Borsada değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 10 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 10 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Ford Otosan 56,70 58,50 -3,08 Alkim Kimya 50,05 50,60 -1,09 ...
09.04.2020 18:54 | Son Güncelleme: 09.04.2020 18:54
|(BIST 100) Değer kaybeden 10 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Ford Otosan
|56,70
|58,50
|-3,08
|Alkim Kimya
|50,05
|50,60
|-1,09
|Özak GMYO
|2,39
|2,41
|-0,83
|Kartonsan
|354,20
|357,10
|-0,81
|Bursa Çimento
|3,54
|3,56
|-0,56
|Sasa Polyester
|9,06
|9,11
|-0,55
|Brisa
|7,49
|7,53
|-0,53
|Torunlar GMYO
|2,29
|2,30
|-0,43
|Aksa
|6,19
|6,21
|-0,32
|Ege Endüstri
|571,30
|572,00
|-0,12
Kaynak: AA
Etiketler: Borsa İstanbul, Bursa Çimento, Ford Otosan, Ekonomi