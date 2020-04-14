Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Borsada değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 14 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 14 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Net Holding 1,79 1,86 -3,76 Enka İnşaat 6,45 6,69 -3,59 Reysaş...

14.04.2020 18:56 | Son Güncelleme: 14.04.2020 18:56
Borsada değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 14 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 14 hisseSon FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Net Holding1,791,86-3,76
Enka İnşaat6,456,69-3,59
Reysaş GMYO6,466,60-2,12
Gübre Fabrikaları14,9415,25-2,03
Akçansa7,357,47-1,61
Klimasan Klima15,7715,97-1,25
Borusan Mannesmann8,919,00-1,00
Doğuş Otomotiv7,927,99-0,88
Eczacıbaşı İlaç4,464,49-0,60
Bursa Çimento3,413,43-0,58
MLP Sağlık13,1113,17-0,46
Alkim Kimya49,0849,28-0,41
Eczacıbaşı Yatırım9,589,60-0,25
Selçuk Ecza Deposu7,167,17-0,14
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler: ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş, Eczacıbaşı Topluluğu, Borsa İstanbul, Net Holding, Ekonomi
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Ekonomi Manşet

Haberler

AB, koronavirüs nedeniyle bütçesini 3,5 milyar euro artırdı Ekonomi
AB, koronavirüs nedeniyle bütçesini 3,5 milyar euro artırdı
Altın tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü! İşte güncel fiyatlar Ekonomi
Altın tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü! İşte güncel fiyatlar
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın teşkilat yapısı değiştirildi Ekonomi
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın teşkilat yapısı değiştirildi
Koronavirüse yakalanan tüm vatandaşların tedavileri ücretsiz yapılacak Ekonomi
Koronavirüse yakalanan tüm vatandaşların tedavileri ücretsiz yapılacak
İmamoğlu, 2 İETT ustasının başarısına duyarsız kalmadı: 3 maaş ikramiye verelim Ekonomi
İmamoğlu, 2 İETT ustasının başarısına duyarsız kalmadı: 3 maaş ikramiye verelim
Koronavirüsten korkan propolise sarıldı! Talep patlaması yaşanıyor Ekonomi
Koronavirüsten korkan propolise sarıldı! Talep patlaması yaşanıyor
IMF: Türkiye ekonomisi 2020’de yüzde 5 küçülecek Ekonomi
IMF: Türkiye ekonomisi 2020'de yüzde 5 küçülecek
AK Parti işini kaybedenler için harekete geçti! 15 maddelik tedbir paketi Meclis’e sunuldu Ekonomi
AK Parti işini kaybedenler için harekete geçti! 15 maddelik tedbir paketi Meclis'e sunuldu
Haberler ›› Ekonomi ››Borsada değer kaybeden hisseler - Ekonomi

Son Dakika Ekonomi Haberleri

19:56: Sağlık Bakanı Koca açıklama yapıyor - Ekonomi 19:46: Salgının 4. haftasında ‘stoktan tükettik’ - Ekonomi 19:36: Çavuşoğlu'ndan BMGK'ya koronavirüs eleştirisi - Ekonomi 19:10: Borsa istanbul kâr dağıtımı yapılmasına karar verdi - Ekonomi 18:56: Borsada değer kaybeden hisseler - Ekonomi 18:40: Koronavirüse karşı İtalya'yı uyaran Profesör Ilaria Capua'dan Türk halkına mesaj: Koruma önlemlerine uyalım - Haber 18:07: Brezilyalı bilim insanları, koronavirüsün sağlıklı hücrelere saldırdığı anların fotoğrafını yayınladı - Haberler 16:35: Tepki çeken görüntüler sonrası Salda Gölü proje alanına vatandaşların 7/24 izleyebilmesi için kamera sistemi kurulacak - Ekonomi