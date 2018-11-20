Borsada Değer Kazanan Hisseler

Borsa İstanbul
'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 11 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kazanan 11 hisse
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Şekerbank
|1,23
|1,16
|6,03
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,30
|3,13
|5,43
| ICBC Turkey Bank
|9,10
|8,65
|5,20
|Gözde Girişim
|2,77
|2,69
|2,97
| Koza Madencilik
|7,22
|7,05
|2,41
| Polisan Holding
|6,49
|6,37
|1,88
|Bera Holding
|1,66
|1,64
|1,22
|Şok Marketler
|10,03
|9,92
|1,11
| Doğtaş Kelebek Mobilya
|0,98
|0,97
|1,03
|Soda Sanayii
|6,95
|6,89
|0,87
|İş Fin.Kir.
|3,22
|3,21
|0,31
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Şekerbank,Borsa İstanbul