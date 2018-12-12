Borsada Değer Kazanan Hisseler

Borsa İstanbul
'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 13 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Yükselen 13 Hisse
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
| Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,33
|1,26
|5,56
|Çemaş Döküm
|1,18
|1,13
|4,42
|Turkcell
|12,64
|12,13
|4,20
|Global Yat. Holding
|2,97
|2,91
|2,06
| Ege Endüstri
|369,00
|362,00
|1,93
|Şişe Cam
|5,27
|5,19
|1,54
| Bim Mağazalar
|88,00
|86,85
|1,32
|Hektaş
|9,36
|9,28
|0,86
|Ülker Bisküvi
|15,81
|15,68
|0,83
| ICBC Turkey Bank
|11,16
|11,10
|0,54
|Soda Sanayii
|7,43
|7,40
|0,41
|Anadolu Efes
|20,40
|20,32
|0,39
| Tekfen Holding
|20,46
|20,40
|0,29
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Doğtaş Kelebek Mobilya San. ve Tic. A.Ş,Borsa İstanbul,Kelebek Mobilya
12 Aralık 2018 Çarşamba 18:50