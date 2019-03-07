Borsada Değer Kazanan Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 17 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kazanan 17 hisse
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Ülker Bisküvi
|21,24
|19,70
|7,82
|Metro Holding
|0,84
|0,78
|7,69
|Alarko GMYO
|49,20
|47,56
|3,45
|Tekfen Holding
|25,76
|24,94
|3,29
|Türk Traktör
|37,16
|36,00
|3,22
|Gentaş
|2,03
|1,97
|3,05
|Bim Mağazalar
|86,95
|84,50
|2,90
|Pegasus
|30,98
|30,24
|2,45
|Net Holding
|1,93
|1,90
|1,58
|Park Elek.Madencilik
|2,69
|2,65
|1,51
|Enka İnşaat
|4,92
|4,87
|1,03
|Polisan Holding
|7,07
|7,00
|1,00
|Gübre Fabrik.
|3,29
|3,26
|0,92
|Migros Ticaret
|16,67
|16,52
|0,91
|Verusa Holding
|19,18
|19,06
|0,63
|Turkcell
|13,93
|13,86
|0,51
|Sabancı Holding
|8,75
|8,71
|0,46
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Metro Holding, Ülker Bisküvi, Borsa İstanbul, Ekonomi
Kaynak: AA