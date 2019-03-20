Borsada Değer Kazanan Hisseler

Borsa İstanbul
'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 19 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kazanan 19 hisse
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
| Albaraka Türk
|1,86
|1,58
|17,72
| Netaş Telekom.
|8,85
|8,13
|8,86
|İttifak Holding
|3,70
|3,55
|4,23
|Anadolu Efes
|20,70
|20,20
|2,48
| ICBC Turkey Bank
|4,15
|4,06
|2,22
|Gözde Girişim
|3,82
|3,75
|1,87
|MLP Sağlık
|13,30
|13,14
|1,22
|Net Holding
|1,86
|1,84
|1,09
| Afyon Çimento
|4,86
|4,81
|1,04
|Verusa Holding
|20,64
|20,44
|0,98
|Vakıflar Bankası
|5,56
|5,51
|0,91
|Yataş
|5,69
|5,65
|0,71
|Deva Holding
|4,39
|4,36
|0,69
| Polisan Holding
|3,59
|3,57
|0,68
| Karsan Otomotiv
|1,60
|1,59
|0,63
| İş Bankası (C)
|6,45
|6,41
|0,62
| Enka İnşaat
|4,96
|4,94
|0,40
|Kartonsan
|364,80
|363,70
|0,30
|Türk Hava Yolları
|14,22
|14,20
|0,14
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Netaş, Albaraka Türk, Borsa İstanbul, Ekonomi
Kaynak: AA