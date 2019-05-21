Borsada Değer Kazanan Hisseler

Borsa İstanbul
'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 17 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kazanan 17 hisse
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
| Ege Endüstri
|431,00
|412,70
|4,43
| Enka İnşaat
|5,04
|4,86
|3,70
| Kerevitaş Gıda
|1,75
|1,71
|2,34
|Verusa Holding
|17,95
|17,63
|1,82
|Vestel
|8,67
|8,52
|1,76
|Turkcell
|11,39
|11,20
|1,70
|Mavi Giyim
|32,98
|32,50
|1,48
|MLP Sağlık
|10,27
|10,13
|1,38
|Türk Traktör
|25,80
|25,46
|1,34
|Kartonsan
|305,20
|301,20
|1,33
|Metro Holding
|0,82
|0,81
|1,23
|Göltaş Çimento
|10,21
|10,13
|0,79
|Parsan
|11,47
|11,39
|0,70
| İndeks Bilgisayar
|6,45
|6,41
|0,62
| Koza Madencilik
|7,09
|7,05
|0,57
|Bera Holding
|1,82
|1,81
|0,55
|Anadolu Efes
|17,90
|17,82
|0,45
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Ege Endüstri Ve Ticaret A.Ş
, ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş
, Borsa İstanbul
, Ekonomi
Kaynak: AA