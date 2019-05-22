Borsada Değer Kazanan Hisseler

Borsa İstanbul
'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 10 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kazanan 10 hisse
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
| Fenerbahçe Futbol
|7,04
|6,79
|3,68
|Vestel
|8,85
|8,67
|2,08
| Ege Endüstri
|439,00
|431,00
|1,86
|MLP Sağlık
|10,45
|10,27
|1,75
|Bera Holding
|1,84
|1,82
|1,10
|Soda Sanayii
|7,60
|7,52
|1,06
|Global Yat. Holding
|2,70
|2,68
|0,75
|Şok Marketler
|7,47
|7,43
|0,54
| Bim Mağazalar
|72,40
|72,05
|0,49
|Verusa Holding
|17,96
|17,95
|0,06
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Vestel
, Futbol
, Fenerbahçe
, Borsa İstanbul
, Ekonomi
Kaynak: AA