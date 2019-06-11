Borsada değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 17 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kazanan 17 hisse
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Park Elek.Madencilik
|2,17
|2,09
|3,83
|Polisan Holding
|2,56
|2,48
|3,23
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,01
|0,98
|3,06
|Hektaş
|12,74
|12,39
|2,82
|Ege Endüstri
|487,90
|474,50
|2,82
|Çemtaş
|5,15
|5,05
|1,98
|Vestel
|9,68
|9,51
|1,79
|Ereğli Demir Çelik
|7,74
|7,64
|1,31
|İş GMYO
|0,97
|0,96
|1,04
|Aksa
|8,94
|8,85
|1,02
|Alarko Holding
|3,00
|2,97
|1,01
|Kartonsan
|312,60
|311,00
|0,51
|Şok Marketler
|9,07
|9,03
|0,44
|Parsan
|12,34
|12,30
|0,33
|ICBC Turkey Bank
|3,34
|3,33
|0,30
|Çelebi
|85,50
|85,25
|0,29
|Fenerbahçe Futbol
|7,36
|7,35
|0,14
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
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