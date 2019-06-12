12.06.2019 13:32
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Borsada değer kazanan hisseler

Borsada değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı.

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki kapanış Değişim %
Parsan12,7012,342,92
Tekfen Holding25,9825,302,69
Pegasus37,2036,302,48
Arçelik17,6817,262,43
Global Yat. Holding3,022,952,37
Alarko Holding3,073,002,33
Bim Mağazalar79,2077,402,33
Koza Madencilik7,707,532,26
TAV Havalimanları26,3825,822,17
Polisan Holding2,612,561,95
Petkim5,064,971,81
Anadolu Cam2,852,801,79
Emlak Konut GMYO1,181,161,72
Karsan Otomotiv1,191,171,71
Koza Altın49,9249,101,67
Aksa9,088,941,57
Çemtaş5,235,151,55
Çemaş Döküm0,710,701,43
Aselsan18,7018,441,41
Sabancı Holding8,128,011,37

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Koza, Borsa İstanbul, Ekonomi