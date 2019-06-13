13.06.2019 18:41
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Borsada değer kazanan hisseler

Borsada değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 13 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kazanan 13 hisse senedi Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çelebi 96,00 84,95 13,01 Polisan Holding 2,70 2,64 2,27 ...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 13 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kazanan 13 hisse senediKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Çelebi96,0084,9513,01
Polisan Holding2,702,642,27
İş Fin.Kir.4,604,531,55
Park Elek.Madencilik2,192,161,39
Parsan13,2013,031,30
Alarko Holding3,143,101,29
Tekfen Holding25,6225,301,26
Vestel9,629,501,26
Net Holding1,611,591,26
Kartonsan319,00316,000,95
Ege Endüstri481,00478,000,63
Mavi Giyim34,6634,500,46
Tat Gıda4,484,460,45

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Polisan, Çelebi, Borsa İstanbul, Ekonomi

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