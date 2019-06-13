Borsada değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul
'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 13 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kazanan 13 hisse senedi
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Çelebi
|96,00
|84,95
|13,01
|Polisan Holding
|2,70
|2,64
|2,27
|İş Fin.Kir.
|4,60
|4,53
|1,55
|Park Elek.Madencilik
|2,19
|2,16
|1,39
|Parsan
|13,20
|13,03
|1,30
|Alarko Holding
|3,14
|3,10
|1,29
|Tekfen Holding
|25,62
|25,30
|1,26
|Vestel
|9,62
|9,50
|1,26
|Net Holding
|1,61
|1,59
|1,26
|Kartonsan
|319,00
|316,00
|0,95
|Ege Endüstri
|481,00
|478,00
|0,63
|Mavi Giyim
|34,66
|34,50
|0,46
|Tat Gıda
|4,48
|4,46
|0,45
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AAPolisan
, Çelebi
, Borsa İstanbul
, Ekonomi