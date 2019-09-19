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Borsada değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kazanan 20 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Alarko GMYO 48,50 45,60 6,36 Türk Telekom 5,66 5,43 4,24 ...

19.09.2019 18:36Borsada değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kazanan 20 hisseKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Alarko GMYO48,5045,606,36
Türk Telekom5,665,434,24
Adese Alışveriş Ticaret1,971,922,60
Türk Traktör40,9640,002,40
Tümosan Motor ve Traktör4,484,382,28
Metro Holding1,991,952,05
Tukaş5,205,101,96
Anadolu Grubu Holding15,0014,721,90
Şok Marketler11,0310,841,75
Fenerbahçe Futbol12,3312,161,40
Kerevitaş Gıda2,302,271,32
Gözde Girişim3,483,441,16
Sasa Polyester6,176,101,15
Hektaş15,5615,440,78
A.V.O.D Gıda ve Tarım1,611,600,63
Mavi Giyim40,0239,800,55
Bera Holding2,172,160,46
Polisan Holding2,442,430,41
Park Elek.Madencilik3,833,820,26
Bim Mağazalar49,0649,000,12
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Türk Telekom, Alarko, Ekonomi

Kaynak: AA

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