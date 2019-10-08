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Borsada değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 16 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kazanan 16 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Alarko Holding 5,17 4,95 4,44 Koza Madencilik 9,57 9,36 2,24 ...

08.10.2019 18:38Borsada değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 16 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kazanan 16 hisseSon FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Alarko Holding5,174,954,44
Koza Madencilik9,579,362,24
MLP Sağlık14,8714,562,13
Trakya Cam2,922,862,10
Koza Altın68,5067,551,41
Doğan Holding1,631,611,24
Afyon Çimento4,354,310,93
Turkcell13,0812,980,77
Türk Telekom5,495,450,73
Koç Holding19,2319,100,68
Tukaş6,376,330,63
Ford Otosan60,7560,400,58
TAV Havalimanları23,8823,760,51
Akbank7,747,720,26
İpek Doğal Enerji6,746,730,15
Sabancı Holding9,259,240,11
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Madencilik, Alarko, Koza, Ekonomi

Kaynak: AA

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