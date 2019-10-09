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Borsada değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 10 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kazanan 10 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İş Finansal Kiralama 2,24 2,11 6,16 Gübre Fabrik.

09.10.2019 18:36Borsada değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 10 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kazanan 10 hisseSon FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
İş Finansal Kiralama2,242,116,16
Gübre Fabrik.5,285,162,33
Vestel9,889,701,86
Gözde Girişim3,453,411,17
Pegasus59,9559,550,67
Tekfen Holding17,9317,820,62
Ege Endüstri495,00493,000,41
Enerjisa Enerji6,276,250,32
TAV Havalimanları23,9423,880,25
Bim Mağazalar48,0047,920,17
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Vestel, Ekonomi

Kaynak: AA

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