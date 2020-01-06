Haberler » Ekonomi » Borsada değer kazanan hisseler - Ekonomi

Borsada değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 9 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kazanan 9 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Alarko GMYO 96,40 84,90 13,55 Koza Altın 79,85 76,30 4,65 İpek...

06.01.2020 18:44 | Son Güncelleme: 06.01.2020 18:44 Borsada değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 9 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kazanan 9 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
GMYO 96,40 84,90 13,55
Altın 79,85 76,30 4,65
İpek Doğal Enerji 9,17 8,89 3,15
GSD Holding 1,48 1,45 2,07
Tat Gıda 6,70 6,58 1,82
ASELSAN 22,08 21,78 1,38
Koza Madencilik 10,71 10,57 1,32
Arçelik 21,38 21,18 0,94
Bim Mağazalar 47,48 47,44 0,08
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Koza Altın, Alarko, Koza, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

18:54   İran gerilimiyle altın fiyatları 7 yılın zirvesinde - Ekonomi
18:46   Borsada en çok değer kaybeden hisseler - Ekonomi
18:46   Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Ekonomi
18:44   Borsada işlem hacmi sıralaması - Ekonomi
18:44   Borsada değer kazanan hisseler - Ekonomi
17:01   İstanbul'un ardından İzmir'de de simide zam yapılması istendi - Ekonomi
16:26   Milli Stinger ile TSK'nın envanteri güçlenecek - Ekonomi
15:58   Asgari ücretli işçi, 20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye yaktı - Ekonomi
15:24   Kanal İstanbul güzergahı havadan görüntülendi - Ekonomi
15:03   Doğa Koleji velilerinden 'personel maaşları ödensin' çağrısı - Ekonomi
6.01.2020 19:43:56