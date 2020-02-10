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Borsada değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 14 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kazanan 14 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Turcas Petrol 3,65 3,37 8,31 Brisa 10,06 9,66 4,14 Bursa Çimento...

10.02.2020 18:40 | Son Güncelleme: 10.02.2020 18:40Borsada değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 14 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kazanan 14 hisseSon FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Turcas Petrol3,653,378,31
Brisa10,069,664,14
Bursa Çimento5,004,843,33
İş Y. Men. Değ.5,285,191,73
Eczacıbaşı Yatırım11,4811,291,68
Good-Year5,145,061,58
Gübre Fabrik.11,6111,441,49
Vestel16,0015,771,46
Kordsa Teknik Tekstil14,6114,441,18
Sasa Polyester9,299,220,76
Adana Çimento (A)9,759,680,72
Yapı ve Kredi Bank.3,133,110,64
Ege Endüstri710,10708,400,24
Otokar158,20157,900,19
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

TURCAS Petrol A.Ş, Borsa İstanbul, Bursa Çimento, BRİSA, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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