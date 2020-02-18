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Borsada değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 18 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kazanan 18 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Turcas Petrol 3,74 3,66 2,19 Logo Yazılım 69,95 68,50 2,12 ...

18.02.2020 18:50 | Son Güncelleme: 18.02.2020 18:50Borsada değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 18 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kazanan 18 hisseSon FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Turcas Petrol3,743,662,19
Logo Yazılım69,9568,502,12
Gübre Fabrikaları18,3618,081,55
Şekerbank1,371,351,48
Vestel16,9816,771,25
Anadolu Cam4,114,061,23
Eczacıbaşı Yatırım12,8912,751,10
ASELSAN29,1828,940,83
İş Y. Men. Değ.5,215,170,77
Enka İnşaat6,796,740,74
Güneş Sigorta2,892,870,70
Ülker Bisküvi23,3223,200,52
Coca Cola İçecek45,7045,480,48
Otokar168,50168,000,30
Eczacıbaşı İlaç4,324,310,23
İş Bankası (C)6,916,900,14
Türk Traktör60,9560,900,08
Bim Mağazalar47,4647,440,04
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Eczacıbaşı Topluluğu, TURCAS Petrol A.Ş, Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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