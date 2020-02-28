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Borsada değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 8 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kazanan 8 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Eczacıbaşı Yatırım 12,00 11,59 3,54 Ford Otosan 78,00 76,85 1,50 ...

28.02.2020 18:50 | Son Güncelleme: 28.02.2020 18:50Borsada değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 8 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kazanan 8 hisseSon FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Eczacıbaşı Yatırım12,0011,593,54
Ford Otosan78,0076,851,50
Şok Marketler8,508,391,31
Tofaş Oto. Fab.26,5626,241,22
Aksa Enerji3,553,511,14
Bim Mağazalar48,0447,820,46
Alkim Kimya49,1048,960,29
Aksa7,907,890,13
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Eczacıbaşı Topluluğu, Borsa İstanbul, Ford Otosan, Ekonomi

Kaynak: AA

28.02.2020 19:47:38