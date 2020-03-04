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Borsada değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 17 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kazanan 17 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çelebi 91,15 87,50 4,17 Sabancı Holding 9,52 9,14 4,16 Akbank...

04.03.2020 18:48 | Son Güncelleme: 04.03.2020 18:48Borsada değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 17 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kazanan 17 hisseSon FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Çelebi91,1587,504,17
Sabancı Holding9,529,144,16
Akbank7,487,233,46
Turkcell14,6514,302,45
Enka İnşaat6,636,482,31
MLP Sağlık16,6816,352,02
Bim Mağazalar48,8448,001,75
Garanti Bankası10,3610,191,67
Karsan Otomotiv1,931,901,58
Şok Marketler8,838,701,49
Arçelik19,0818,900,95
Coca Cola İçecek44,5844,180,91
Enerjisa Enerji8,528,450,83
Torunlar GMYO2,822,800,71
Aygaz11,9511,900,42
Aksigorta6,576,550,31
Ülker Bisküvi21,6021,540,28
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Sabancı Holding, Borsa İstanbul, Akbank, Çelebi, Ekonomi

Kaynak: AA

4.03.2020 20:11:25